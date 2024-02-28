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Аникеев Михаил Иванович

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Аникеев Михаил Иванович
Пол
муж
Возраст (лет)
36
Год рождения вычисленный
1862
Номер семьи
б/н
Номер в семье
4
Сословие
Мещанин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 23
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: б/н
04 | Аникеев Михаил Иванович: 36 лет (года), - | Мещанин - |
Примечание: Обыватели не имеющие домов, Веневский мещанин
Дополнительная информация в записи
Обыватели не имеющие домов, Веневский мещанин
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1862 ст.

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