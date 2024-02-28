Аникеев Михаил Иванович
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Аникеев Михаил Иванович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 36
- Год рождения вычисленный
- 1862
- Номер семьи
- б/н
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- Мещанин
- Церковь
- Соборно-Казанская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 23
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: б/н
04 | Аникеев Михаил Иванович: 36 лет (года), - | Мещанин - |
Примечание: Обыватели не имеющие домов, Веневский мещанин
- Дополнительная информация в записи
- Обыватели не имеющие домов, Веневский мещанин
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1862 ст.
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