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Салтыкова Александра Павловна

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Салтыкова Александра Павловна
Пол
жен
Возраст (лет)
73
Год рождения вычисленный
1825
Родственная связь
вдова
Номер семьи
б/н
Номер в семье
2
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 23
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: б/н
01 | Надежда Кононова: 80 лет (года), - | вдова |
02 | Салтыкова Александра Павловна: 73 лет (года), - | вдова |
03 | Салтыков Василий Михайлович: 42 лет (года), - | сын [2] |
05 | Аникеева Александра Васильевна: 26 лет (года), - | жена [4] |
06 | Аникеев Сергей Михайлович: 5 лет (года), - | сын [4] |
07 | Аникеев Михаил Михайлович: 3 лет (года), - | сын [4] |
08 | Беляев Семен Аристархович: 57 лет (года), - | Мещанин - |
09 | Беляева Мария Варфоломеевна: 50 лет (года), - | жена [8] |
10 | Беляева Александра Семеновна: 18 лет (года), - | дочь [8] |
11 | Беляева Елена Семеновна: 17 лет (года), - | дочь [8] |
12 | Беляева Антонина Семеновна: 12 лет (года), - | дочь [8] |
Примечание: Обыватели не имеющие домов
Дополнительная информация в записи
Обыватели не имеющие домов
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1825 ст.

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