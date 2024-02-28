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Попова Александра Павловна

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Попова Александра Павловна
Пол
жен
Номер семьи
227
Номер в семье
2
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 23
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 227
01 | Попов Алексей Николаевич: - | Мещанин - глава |
02 | Попова Александра Павловна: - | |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой

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