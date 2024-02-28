Попов Алексей Николаевич
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Попов Алексей Николаевич
- Пол
- муж
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 227
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- Мещанин
- Церковь
- Соборно-Казанская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 23
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 227
01 | Попов Алексей Николаевич: - | Мещанин - глава |
02 | Попова Александра Павловна: - | |
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- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
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