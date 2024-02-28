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Белякова Анна Григорьевна

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Белякова Анна Григорьевна
Пол
жен
Возраст (лет)
55
Год рождения вычисленный
1843
Родственная связь
глава
Номер семьи
225
Номер в семье
1
Сословие
Крестьянин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 23
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 225
01 | Белякова Анна Григорьевна: 55 лет (года), - | Крестьянин - глава |
Примечание: села Белоомута
Дополнительная информация в записи
села Белоомута
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1843 ст.

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