Барыков Николай Николаевич
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Барыков Николай Николаевич
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1888
- Номер семьи
- 224
- Номер в семье
- 5
- Церковь
- Соборно-Казанская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 23
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 224
01 | Барыков Николай Васильевич: 43 лет (года), - | Мещанин - глава |
02 | Барыкова Мария Михайловна: 33 лет (года), - | |
03 | Барыкова Юлия Николаевна: 16 лет (года), - | |
04 | Барыков Михаил Николаевич: 13 лет (года), 5 месяцев (ца) | |
05 | Барыков Николай Николаевич: 10 лет (года), - | |
06 | Барыкова Мария Николаевна: 9 лет (года), - | |
07 | Барыков Евгений Николаевич: 4 лет (года), 5 месяцев (ца) | |
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- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1888 ст.
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