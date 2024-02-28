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Барыков Михаил Николаевич

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Барыков Михаил Николаевич
Пол
муж
Возраст (лет)
13
Возраст (месяцев)
5
Год рождения вычисленный
1885
Номер семьи
224
Номер в семье
4
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 23
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 224
01 | Барыков Николай Васильевич: 43 лет (года), - | Мещанин - глава |
02 | Барыкова Мария Михайловна: 33 лет (года), - | |
03 | Барыкова Юлия Николаевна: 16 лет (года), - | |
04 | Барыков Михаил Николаевич: 13 лет (года), 5 месяцев (ца) | |
05 | Барыков Николай Николаевич: 10 лет (года), - | |
06 | Барыкова Мария Николаевна: 9 лет (года), - | |
07 | Барыков Евгений Николаевич: 4 лет (года), 5 месяцев (ца) | |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1885 ст.

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