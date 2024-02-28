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Иконникова Ольга Ивановна

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Иконникова Ольга Ивановна
Пол
жен
Возраст (лет)
71
Год рождения вычисленный
1827
Родственная связь
глава
Номер семьи
222
Номер в семье
1
Сословие
Мещанин
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 22
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 222
01 | Иконникова Ольга Ивановна: 71 лет (года), - | Мещанин - глава |
Примечание: Скопинская мещанка
Дополнительная информация в записи
Скопинская мещанка
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1827 ст.

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