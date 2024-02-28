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Шелавин Иван Григорьевич

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Шелавин Иван Григорьевич
Пол
муж
Возраст (лет)
18
Год рождения вычисленный
1880
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
221
Номер в семье
3
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 22
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 221
01 | Шелавин Григорий Федотович: 43 лет (года), - | Мещанин - глава |
02 | Шелавина Александра Афанасьевна: 40 лет (года), - | жена [1] |
03 | Шелавин Иван Григорьевич: 18 лет (года), - | сын [1] |
04 | Шелавина Надежда Григорьевна: 15 лет (года), - | дочь [1] |
05 | Шелавина Мария Григорьевна: 13 лет (года), - | дочь [1] |
06 | Шелавина Пелагея Григорьевна: 11 лет (года), - | дочь [1] |
07 | Шелавина Елизавета Григорьевна: 8 лет (года), - | дочь [1] |
08 | Шелавин Алексей Григорьевич: 6 лет (года), - | сын [1] |
09 | Шелавин Александр Григорьевич: 3 лет (года), 5 месяцев (ца) | сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1880 ст.

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