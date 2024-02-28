Шелавина Александра Афанасьевна
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Шелавина Александра Афанасьевна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 40
- Год рождения вычисленный
- 1858
- Родственная связь
- жена [1]
- Номер семьи
- 221
- Номер в семье
- 2
- Церковь
- Соборно-Казанская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 22
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 221
01 | Шелавин Григорий Федотович: 43 лет (года), - | Мещанин - глава |
02 | Шелавина Александра Афанасьевна: 40 лет (года), - | жена [1] |
03 | Шелавин Иван Григорьевич: 18 лет (года), - | сын [1] |
04 | Шелавина Надежда Григорьевна: 15 лет (года), - | дочь [1] |
05 | Шелавина Мария Григорьевна: 13 лет (года), - | дочь [1] |
06 | Шелавина Пелагея Григорьевна: 11 лет (года), - | дочь [1] |
07 | Шелавина Елизавета Григорьевна: 8 лет (года), - | дочь [1] |
08 | Шелавин Алексей Григорьевич: 6 лет (года), - | сын [1] |
09 | Шелавин Александр Григорьевич: 3 лет (года), 5 месяцев (ца) | сын [1] |
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1858 ст.
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