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Васильев Николай Николаевич

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Васильев Николай Николаевич
Пол
муж
Возраст (лет)
29
Год рождения вычисленный
1869
Родственная связь
брат [1]
Номер семьи
220
Номер в семье
8
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 22
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 220
02 | Васильева Наталья Макаровна: 26 лет (года), - | жена [1] |
03 | Васильева Олимпиада Ивановна: 9 лет (года), - | дочь [1] |
04 | Васильев Павел Иванович: 5 лет (года), - | сын [1] |
05 | Васильева Мария Ивановна: 4 лет (года), - | дочь [1] |
06 | Васильева Анна Ивановна: 3 лет (года), - | дочь [1] |
07 | Васильева Вера Николаевна: 31 лет (года), - | сестра [1] |
08 | Васильев Николай Николаевич: 29 лет (года), - | брат [1] |
09 | Васильева Анна Николаевна: 21 лет (года), - | сестра [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1869 ст.

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