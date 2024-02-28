Васильева Мария Ивановна
Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
- ФИО
- Васильева Мария Ивановна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1894
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 220
- Номер в семье
- 5
- Церковь
- Соборно-Казанская церковь
- Дата переписи
- 1898
- Губерния
- Рязанская губ.
- Уезд
- Пронский у.
- Место
- г. Пронск
- Место события
- г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 22
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 220
02 | Васильева Наталья Макаровна: 26 лет (года), - | жена [1] |
03 | Васильева Олимпиада Ивановна: 9 лет (года), - | дочь [1] |
04 | Васильев Павел Иванович: 5 лет (года), - | сын [1] |
05 | Васильева Мария Ивановна: 4 лет (года), - | дочь [1] |
06 | Васильева Анна Ивановна: 3 лет (года), - | дочь [1] |
07 | Васильева Вера Николаевна: 31 лет (года), - | сестра [1] |
08 | Васильев Николай Николаевич: 29 лет (года), - | брат [1] |
09 | Васильева Анна Николаевна: 21 лет (года), - | сестра [1] |
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- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
- Дата рождения
- Вычислено 1894 ст.
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