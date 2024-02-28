Васильев Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Павел Иванович

Васильев Павел Иванович

Из справочника
Исповедная Роспись города Пронск 1898 года
ФИО
Васильев Павел Иванович
Пол
муж
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1893
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
220
Номер в семье
4
Церковь
Соборно-Казанская церковь
Дата переписи
1898
Губерния
Рязанская губ.
Уезд
Пронский у.
Место
г. Пронск
Место события
г. Пронск, Пронский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.157, д.4, лист: 22
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись города Пронска 1898 года
Номер семьи: 220
02 | Васильева Наталья Макаровна: 26 лет (года), - | жена [1] |
03 | Васильева Олимпиада Ивановна: 9 лет (года), - | дочь [1] |
04 | Васильев Павел Иванович: 5 лет (года), - | сын [1] |
05 | Васильева Мария Ивановна: 4 лет (года), - | дочь [1] |
06 | Васильева Анна Ивановна: 3 лет (года), - | дочь [1] |
07 | Васильева Вера Николаевна: 31 лет (года), - | сестра [1] |
08 | Васильев Николай Николаевич: 29 лет (года), - | брат [1] |
09 | Васильева Анна Николаевна: 21 лет (года), - | сестра [1] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Дарьей Потаповой
Дата рождения
Вычислено 1893 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close