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Осипова Параскева Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
ФИО
Осипова Параскева Иванова
Пол
жен
Возраст (месяцев)
3
Год рождения вычисленный
1792
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
42
Номер в семье
3
Дата переписи
1792
Губерния
Архангельская
Уезд
Мезенский
Волость
Олемская
Место
с. Олема
Место события
с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 161
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 42
01 | Осипов Иван Малахеев: 25 лет | глава |
02 | Осипова Мелания Ларионова: 29 лет | жена [1] |
03 | Осипова Параскева Иванова: , 3 месяца | дочь [1] |
04 | Осипова Пелагея Фокина: 1 год | |
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Источник
Индексация данных проведена Софья Ракитина
Дата рождения
Вычислено 1792 ст.

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