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Пономарев Нестер Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
ФИО
Пономарев Нестер Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1777
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
40
Номер в семье
5
Дата переписи
1792
Губерния
Архангельская
Уезд
Мезенский
Волость
Олемская
Место
с. Олема
Место события
с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не был
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 161
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 40
01 | Пономарев Леонтий Лукин : 65 лет | глава |
02 | Пономарева Марья Трифанова: 70 лет | жена [1] |
03 | Пономарев Иван Леонтьев: 39 лет | сын [1] |
04 | Пономрева Домника Яковлева: 40 лет | жена [3] |
05 | Пономарев Нестер Иванов: 15 лет | сын [3] |
06 | Пономарев Василий Иванов: 5 лет | сын [3] |
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Источник
Индексация данных проведена Софья Ракитина
Дата рождения
Вычислено 1777 ст.

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