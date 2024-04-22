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Вагина Устина Яковлева

Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
ФИО
Вагина Устина Яковлева
Пол
жен
Возраст (лет)
37
Год рождения вычисленный
1755
Родственная связь
сестра [1]
Номер семьи
39
Номер в семье
4
Сословие
девица
Дата переписи
1792
Губерния
Архангельская
Уезд
Мезенский
Волость
Олемская
Место
с. Олема
Место события
с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не была
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 161
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 39
01 | Вагин Филипп Яковлев: 36 лет | глава |
02 | Вагина Домника Никитина: 28 лет | жена [1] |
03 | Вагин Филат Филиппов: , 10 месяцев | сын [1] |
04 | Вагина Устина Яковлева: 37 лет | девица - сестра [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Софья Ракитина
Дата рождения
Вычислено 1755 ст.

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