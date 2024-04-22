Вагин Филипп Яковлев
Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
- ФИО
- Вагин Филипп Яковлев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 36
- Год рождения вычисленный
- 1756
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 39
- Номер в семье
- 1
- Дата переписи
- 1792
- Губерния
- Архангельская
- Уезд
- Мезенский
- Волость
- Олемская
- Место
- с. Олема
- Место события
- с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- не был
- Архивный код
- ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 161
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 39
01 | Вагин Филипп Яковлев: 36 лет | глава |
02 | Вагина Домника Никитина: 28 лет | жена [1] |
03 | Вагин Филат Филиппов: , 10 месяцев | сын [1] |
04 | Вагина Устина Яковлева: 37 лет | девица - сестра [1] |
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Софья Ракитина
- Дата рождения
- Вычислено 1756 ст.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.