Вагин Филипп Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВагин Филипп Яковлев

Вагин Филипп Яковлев

Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
ФИО
Вагин Филипп Яковлев
Пол
муж
Возраст (лет)
36
Год рождения вычисленный
1756
Родственная связь
глава
Номер семьи
39
Номер в семье
1
Дата переписи
1792
Губерния
Архангельская
Уезд
Мезенский
Волость
Олемская
Место
с. Олема
Место события
с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не был
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 161
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 39
01 | Вагин Филипп Яковлев: 36 лет | глава |
02 | Вагина Домника Никитина: 28 лет | жена [1] |
03 | Вагин Филат Филиппов: , 10 месяцев | сын [1] |
04 | Вагина Устина Яковлева: 37 лет | девица - сестра [1] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Софья Ракитина
Дата рождения
Вычислено 1756 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close