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Осипова Домника Фокина

Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
ФИО
Осипова Домника Фокина
Пол
жен
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1786
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
37
Номер в семье
6
Дата переписи
1792
Губерния
Архангельская
Уезд
Мезенский
Волость
Олемская
Место
с. Олема
Место события
с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 161
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 37
01 | Осипов Фока Исаков : 42 года | глава |
02 | Осипова Ульяния Осеева: 34 года | жкна [1] |
03 | Осипов Алексей Фокин : 10 лет | сын [1] |
04 | Осипов Фёдор Фокин: 8 лет | сын [1] |
05 | Осипов Давыд Фокин : 3 года | сын [1] |
06 | Осипова Домника Фокина: 6 лет | дочь [1] |
07 | Параскева Лазарева: 54 года | девица - |
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Источник
Индексация данных проведена Софья Ракитина
Дата рождения
Вычислено 1786 ст.

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