Осипов Давыд Фокин
Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
- ФИО
- Осипов Давыд Фокин
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1789
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 37
- Номер в семье
- 5
- Дата переписи
- 1792
- Губерния
- Архангельская
- Уезд
- Мезенский
- Волость
- Олемская
- Место
- с. Олема
- Место события
- с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
- Архивный код
- ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 161
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 37
01 | Осипов Фока Исаков : 42 года | глава |
02 | Осипова Ульяния Осеева: 34 года | жкна [1] |
03 | Осипов Алексей Фокин : 10 лет | сын [1] |
04 | Осипов Фёдор Фокин: 8 лет | сын [1] |
05 | Осипов Давыд Фокин : 3 года | сын [1] |
06 | Осипова Домника Фокина: 6 лет | дочь [1] |
07 | Параскева Лазарева: 54 года | девица - |
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- Источник
- Индексация данных проведена Софья Ракитина
- Дата рождения
- Вычислено 1789 ст.
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