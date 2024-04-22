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Максимов Андроник Карпов

Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
ФИО
Максимов Андроник Карпов
Пол
муж
Возраст (лет)
32
Год рождения вычисленный
1760
Номер семьи
36
Номер в семье
4
Дата переписи
1792
Губерния
Архангельская
Уезд
Мезенский
Волость
Олемская
Место
с. Олема
Место события
с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не был
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 161
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 36
01 | Алексеев Тит Патракеев: 56 лет | глава |
02 | Алексеева Наталья Аристархова: 46 лет | жкна [1] |
03 | Алексеева Агрипина Титова: 20 лет | дочь [1] |
04 | Максимов Андроник Карпов: 32 года | |
05 | Максимова Катерина Титова: 17 лет | жена [4] |
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Источник
Индексация данных проведена Софья Ракитина
Дата рождения
Вычислено 1760 ст.

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