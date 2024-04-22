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Осипов Михаил Максимов

Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
ФИО
Осипов Михаил Максимов
Пол
муж
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1787
Родственная связь
внук [1]
Номер семьи
35
Номер в семье
4
Дата переписи
1792
Губерния
Архангельская
Уезд
Мезенский
Волость
Олемская
Место
с. Олема
Место события
с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 160об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 35
01 | Алексеев Артемий Патракеев: 63 года | глава |
02 | Алексеева Матрона Евтихеева: 52 года | жена [1] |
03 | Алексеев Алексей Артемьев: 30 лет | сын [1] |
04 | Осипов Михаил Максимов : 5 лет | внук [1] |
Комментарий наборщика
Осипов в последующих исповедях
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Источник
Индексация данных проведена Софья Ракитина
Дата рождения
Вычислено 1787 ст.

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