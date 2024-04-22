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Тюкарин Григорий Филимонов

Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
ФИО
Тюкарин Григорий Филимонов
Пол
муж
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1791
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
33
Номер в семье
4
Дата переписи
1792
Губерния
Архангельская
Уезд
Мезенский
Волость
Олемская
Место
с. Олема
Место события
с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 160об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 33
01 | Тюкарин Михаил Карпов: 61 год | глава |
02 | Тюкарин Филимон Михайлов: 24 года | сын [1] |
03 | Тюкарина Устина Леонтьева: 26 лет | жена [2] |
04 | Тюкарин Григорий Филимонов: 1 год | сын [2] |
05 | Тюкарина Маримьяния Филимонова: 6 лет | дочь [2] |
06 | Тюкарина Пелагея Филимонова: 4 года | дочь [2] |
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Источник
Индексация данных проведена Софья Ракитина
Дата рождения
Вычислено 1791 ст.

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