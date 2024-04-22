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Володимиров Антон Петров

Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
ФИО
Володимиров Антон Петров
Пол
муж
Возраст (лет)
10
Год рождения вычисленный
1782
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
31
Номер в семье
4
Дата переписи
1792
Губерния
Архангельская
Уезд
Мезенский
Волость
Олемская
Место
с. Олема
Место события
с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не был
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 160об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 31
01 | Володимеров Петр Насонов: 61 год | глава |
02 | Володимирова Федосья Маркова: 35 лет | женв [1] |
03 | Володимиров Павел Петров: 14 лет | сын [1] |
04 | Володимиров Антон Петров: 10 лет | сын [1] |
05 | Володимиров Герасим Петров: 3 года | сын [1] |
06 | Володимиров Сысой Петров: 1 год | сын [1] |
07 | Володимирова Марья Петрова: 30 лет | дочь [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Софья Ракитина
Дата рождения
Вычислено 1782 ст.

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