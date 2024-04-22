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Осипова Дарья

Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
ФИО
Осипова Дарья
Пол
жен
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1790
Родственная связь
дочь [5]
Номер семьи
30
Номер в семье
6
Дата переписи
1792
Губерния
Архангельская
Уезд
Мезенский
Волость
Олемская
Место
с. Олема
Место события
с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 160
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 30
01 | Осипов Марк Филипов : 64 года | глава |
02 | Осипова Анна Никитина: 63 года | жена [1] |
03 | Осипов Родион Марков: 24 года | сын [1] |
04 | Осипова Матрона Маркова: 33 года | дочь [1] |
05 | Осипова Марья Леонтьева: 42 года | вдова - |
06 | Осипова Дарья : 2 года | дочь [5] |
07 | Никонов Мартын Марков : 15 лет | |
08 | Никонова Марья: 16 лет | сестра [7] |
09 | Никонова Елена Марковна: 26 лет | девка - |
10 | Епистимия: , 2 месяца | дочь [9] |
11 | Володимеров Луппа Васильев: 57 лет | |
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Источник
Индексация данных проведена Софья Ракитина
Дата рождения
Вычислено 1790 ст.

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