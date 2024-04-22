Осипова Марья Леонтьева
Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
- ФИО
- Осипова Марья Леонтьева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 42
- Год рождения вычисленный
- 1750
- Номер семьи
- 30
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- вдова
- Дата переписи
- 1792
- Губерния
- Архангельская
- Уезд
- Мезенский
- Волость
- Олемская
- Место
- с. Олема
- Место события
- с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- не была
- Архивный код
- ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 160
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 30
01 | Осипов Марк Филипов : 64 года | глава |
02 | Осипова Анна Никитина: 63 года | жена [1] |
03 | Осипов Родион Марков: 24 года | сын [1] |
04 | Осипова Матрона Маркова: 33 года | дочь [1] |
05 | Осипова Марья Леонтьева: 42 года | вдова - |
06 | Осипова Дарья : 2 года | дочь [5] |
07 | Никонов Мартын Марков : 15 лет | |
08 | Никонова Марья: 16 лет | сестра [7] |
09 | Никонова Елена Марковна: 26 лет | девка - |
10 | Епистимия: , 2 месяца | дочь [9] |
11 | Володимеров Луппа Васильев: 57 лет | |
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- Источник
- Индексация данных проведена Софья Ракитина
- Дата рождения
- Вычислено 1750 ст.
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