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Максимов Григорий Зотиков

Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
ФИО
Максимов Григорий Зотиков
Пол
муж
Возраст (месяцев)
2
Год рождения вычисленный
1792
Родственная связь
сын [7]
Номер семьи
29
Номер в семье
10
Дата переписи
1792
Губерния
Архангельская
Уезд
Мезенский
Волость
Олемская
Место
с. Олема
Место события
с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 160
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 29
01 | Максимов Иван Моисеев : 57 лет | глава |
02 | Максимова Евдокия Степанова: 57 лет | жена [1] |
03 | Максимов Харитон Иванов: 33 года | сын [1] |
04 | Максимов Софрон Иванов: 28 лет | сын [1] |
05 | Максимов Василий Иванов: 24 года | сын [1] |
06 | Максимова Федора Иванова: 16 лет | дочь [1] |
07 | Максимов Зотик Иванов: 35 лет | сын [1] |
08 | Максимова Ириния Моисеева: 33 года | жена [7] |
09 | Максимов Игнатий Зотиков: 6 лет | сын [7] |
10 | Максимов Григорий Зотиков : , 2 месяца | сын [7] |
11 | Максимова Любовь Тимофеева: 24 года | жена [3] |
12 | Зимин Фаддей Дементьев : 66 лет | |
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Источник
Индексация данных проведена Софья Ракитина
Дата рождения
Вычислено 1792 ст.

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