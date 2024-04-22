Максимов Зотик Иванов
Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
- ФИО
- Максимов Зотик Иванов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 35
- Год рождения вычисленный
- 1757
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 29
- Номер в семье
- 7
- Дата переписи
- 1792
- Губерния
- Архангельская
- Уезд
- Мезенский
- Волость
- Олемская
- Место
- с. Олема
- Место события
- с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- не был
- Архивный код
- ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 160
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 29
01 | Максимов Иван Моисеев : 57 лет | глава |
02 | Максимова Евдокия Степанова: 57 лет | жена [1] |
03 | Максимов Харитон Иванов: 33 года | сын [1] |
04 | Максимов Софрон Иванов: 28 лет | сын [1] |
05 | Максимов Василий Иванов: 24 года | сын [1] |
06 | Максимова Федора Иванова: 16 лет | дочь [1] |
07 | Максимов Зотик Иванов: 35 лет | сын [1] |
08 | Максимова Ириния Моисеева: 33 года | жена [7] |
09 | Максимов Игнатий Зотиков: 6 лет | сын [7] |
10 | Максимов Григорий Зотиков : , 2 месяца | сын [7] |
11 | Максимова Любовь Тимофеева: 24 года | жена [3] |
12 | Зимин Фаддей Дементьев : 66 лет | |
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- Источник
- Индексация данных проведена Софья Ракитина
- Дата рождения
- Вычислено 1757 ст.
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