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Попова Параскева Игнатьева

Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
ФИО
Попова Параскева Игнатьева
Пол
жен
Возраст (лет)
62
Год рождения вычисленный
1730
Родственная связь
мать [1]
Номер семьи
27
Номер в семье
3
Дата переписи
1792
Губерния
Архангельская
Уезд
Мезенский
Волость
Олемская
Место
с. Олема
Место события
с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за нерачением
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 160
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 27
01 | Попов Никита Максимов: 30 лет | глава |
02 | Попова Катерина Иванова: 34 года | жена [1] |
03 | Попова Параскева Игнатьева: 62 года | мать [1] |
04 | Попов Поликарп Максимов: 25 лет | сын [3] |
05 | Попова Дария Максимова: 33 года | дочь [3] |
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Источник
Индексация данных проведена Софья Ракитина
Дата рождения
Вычислено 1730 ст.

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