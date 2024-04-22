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Максимова Соломония Семёнова

Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
ФИО
Максимова Соломония Семёнова
Пол
жен
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1787
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
26
Номер в семье
6
Дата переписи
1792
Губерния
Архангельская
Уезд
Мезенский
Волость
Олемская
Место
с. Олема
Место события
с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 159об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 26
01 | Максимов Семён Карпов: 33 года | глава |
02 | Максимова Евдокия Викулина: 37 лет | жена [1] |
03 | Максимов Андрей Семёнов: 13 лет | сын [1] |
04 | Максимова Елисавет Семёнова: 8 лет | дочь [1] |
05 | Максимова Акилина Семёнова: 7 лет | дочь [1] |
06 | Максимова Соломония Семёнова: 5 лет | дочь [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Софья Ракитина
Дата рождения
Вычислено 1787 ст.

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