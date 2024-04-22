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Турков Захарий Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
ФИО
Турков Захарий Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1788
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
25
Номер в семье
4
Дата переписи
1792
Губерния
Архангельская
Уезд
Мезенский
Волость
Олемская
Место
с. Олема
Место события
с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 159об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 25
01 | Турков Иван Михайлов: 38 лет | глава |
02 | Туркова Евдокия Осеева: 38 лет | жена [1] |
03 | Турков Потап Иванов: 9 лет | сын [1] |
04 | Турков Захарий Иванов: 4 года | сын [1] |
05 | Туркова Дария Иванова: 14 лет | дочь [1] |
06 | Туркова Мария Иванова: 12 лет | дочь [1] |
07 | Туркова Гликерия Иванова: 1 год | дочь [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Софья Ракитина
Дата рождения
Вычислено 1788 ст.

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