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Турков Иван Михайлов

Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
ФИО
Турков Иван Михайлов
Пол
муж
Возраст (лет)
38
Год рождения вычисленный
1754
Родственная связь
глава
Номер семьи
25
Номер в семье
1
Дата переписи
1792
Губерния
Архангельская
Уезд
Мезенский
Волость
Олемская
Место
с. Олема
Место события
с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за нерачением
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 159об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 25
01 | Турков Иван Михайлов: 38 лет | глава |
02 | Туркова Евдокия Осеева: 38 лет | жена [1] |
03 | Турков Потап Иванов: 9 лет | сын [1] |
04 | Турков Захарий Иванов: 4 года | сын [1] |
05 | Туркова Дария Иванова: 14 лет | дочь [1] |
06 | Туркова Мария Иванова: 12 лет | дочь [1] |
07 | Туркова Гликерия Иванова: 1 год | дочь [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Софья Ракитина
Дата рождения
Вычислено 1754 ст.

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