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Неонила

Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
ФИО
Неонила
Пол
жен
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1788
Родственная связь
дочь [2]
Номер семьи
24
Номер в семье
3
Дата переписи
1792
Губерния
Архангельская
Уезд
Мезенский
Волость
Олемская
Место
с. Олема
Место события
с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 159об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 24
01 | Смородин Константин Ларионов: 22 года | глава |
02 | Смородина Елена Денисова: 26 лет | жена [1] |
03 | Неонила: 4 года | дочь [2] |
04 | Смородина Настасия Иванова: 57 лет | вдова - мать [1] |
05 | Смородина Мелания Ларионова: 34 года | дочь [4] |
06 | Смородин Гавриил Ларионов: 18 лет | сын [4] |
07 | Смородина Ульяния Тимофеева: 17 лет | жена [6] |
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Источник
Индексация данных проведена Софья Ракитина
Дата рождения
Вычислено 1788 ст.

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