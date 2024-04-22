Смородин Константин Ларионов
Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
- ФИО
- Смородин Константин Ларионов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1770
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 24
- Номер в семье
- 1
- Дата переписи
- 1792
- Губерния
- Архангельская
- Уезд
- Мезенский
- Волость
- Олемская
- Место
- с. Олема
- Место события
- с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- не был
- Архивный код
- ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 159об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 24
01 | Смородин Константин Ларионов: 22 года | глава |
02 | Смородина Елена Денисова: 26 лет | жена [1] |
03 | Неонила: 4 года | дочь [2] |
04 | Смородина Настасия Иванова: 57 лет | вдова - мать [1] |
05 | Смородина Мелания Ларионова: 34 года | дочь [4] |
06 | Смородин Гавриил Ларионов: 18 лет | сын [4] |
07 | Смородина Ульяния Тимофеева: 17 лет | жена [6] |
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- Источник
- Индексация данных проведена Софья Ракитина
- Дата рождения
- Вычислено 1770 ст.
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