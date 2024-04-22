Беляев Иван Лазарев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляев Иван Лазарев

Беляев Иван Лазарев

Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
ФИО
Беляев Иван Лазарев
Пол
муж
Возраст (лет)
27
Год рождения вычисленный
1765
Родственная связь
сын [7]
Номер семьи
23
Номер в семье
8
Дата переписи
1792
Губерния
Архангельская
Уезд
Мезенский
Волость
Олемская
Место
с. Олема
Место события
с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не был
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 159об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 23
01 | Беляев Ксенофонт Лазарев: 37 лет | глава |
02 | Беляева Акилина Фефилова: 36 лет | жена [1] |
03 | Беляев Ларион Ксенофонтов: 15 лет | сын [1] |
04 | Беляев Григорий Ксенофонтов: 7 лет | сын [1] |
05 | Беляева Епистимия Ксенофонтова: 9 лет | дочь [1] |
06 | Беляев Федор Ксенофонтов: 1 год | сын [1] |
07 | Беляева Ириния Иванова: 63 года | вдова - мать [1] |
08 | Беляев Иван Лазарев: 27 лет | сын [7] |
09 | Беляева Пелагия Иосифова: 26 лет | жена [8] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Софья Ракитина
Дата рождения
Вычислено 1765 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close