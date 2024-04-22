Беляев Федор Ксенофонтов
Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
- ФИО
- Беляев Федор Ксенофонтов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1791
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 23
- Номер в семье
- 6
- Дата переписи
- 1792
- Губерния
- Архангельская
- Уезд
- Мезенский
- Волость
- Олемская
- Место
- с. Олема
- Место события
- с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
- Архивный код
- ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 159об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 23
01 | Беляев Ксенофонт Лазарев: 37 лет | глава |
02 | Беляева Акилина Фефилова: 36 лет | жена [1] |
03 | Беляев Ларион Ксенофонтов: 15 лет | сын [1] |
04 | Беляев Григорий Ксенофонтов: 7 лет | сын [1] |
05 | Беляева Епистимия Ксенофонтова: 9 лет | дочь [1] |
06 | Беляев Федор Ксенофонтов: 1 год | сын [1] |
07 | Беляева Ириния Иванова: 63 года | вдова - мать [1] |
08 | Беляев Иван Лазарев: 27 лет | сын [7] |
09 | Беляева Пелагия Иосифова: 26 лет | жена [8] |
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- Источник
- Индексация данных проведена Софья Ракитина
- Дата рождения
- Вычислено 1791 ст.
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