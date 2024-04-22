Беляев Федор Ксенофонтов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляев Федор Ксенофонтов

Беляев Федор Ксенофонтов

Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
ФИО
Беляев Федор Ксенофонтов
Пол
муж
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1791
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
23
Номер в семье
6
Дата переписи
1792
Губерния
Архангельская
Уезд
Мезенский
Волость
Олемская
Место
с. Олема
Место события
с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 159об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 23
01 | Беляев Ксенофонт Лазарев: 37 лет | глава |
02 | Беляева Акилина Фефилова: 36 лет | жена [1] |
03 | Беляев Ларион Ксенофонтов: 15 лет | сын [1] |
04 | Беляев Григорий Ксенофонтов: 7 лет | сын [1] |
05 | Беляева Епистимия Ксенофонтова: 9 лет | дочь [1] |
06 | Беляев Федор Ксенофонтов: 1 год | сын [1] |
07 | Беляева Ириния Иванова: 63 года | вдова - мать [1] |
08 | Беляев Иван Лазарев: 27 лет | сын [7] |
09 | Беляева Пелагия Иосифова: 26 лет | жена [8] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Софья Ракитина
Дата рождения
Вычислено 1791 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close