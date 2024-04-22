Митродора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитродора

Митродора

Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
ФИО
Митродора
Пол
жен
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1786
Родственная связь
дочь [5]
Номер семьи
21
Номер в семье
6
Дата переписи
1792
Губерния
Архангельская
Уезд
Мезенский
Волость
Олемская
Место
с. Олема
Место события
с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 159
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 21
01 | Степанида Миронова: 46 лет | вдова - глава |
02 | Иван Вавилов: 5 лет | сын [1] |
03 | Настасия : 8 лет | дочь [1] |
04 | Ефимий: 10 лет | сын [1] |
05 | Ксения Вавилова: 30 лет | девка - |
06 | Митродора: 6 лет | дочь [5] |
07 | Агафия Афанасьева: 55 лет | вдова - |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Софья Ракитина
Дата рождения
Вычислено 1786 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close