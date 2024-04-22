Володимеров Фёдор Прокопиев
Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
- ФИО
- Володимеров Фёдор Прокопиев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 24
- Год рождения вычисленный
- 1768
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 20
- Номер в семье
- 2
- Дата переписи
- 1792
- Губерния
- Архангельская
- Уезд
- Мезенский
- Волость
- Олемская
- Место
- с. Олема
- Место события
- с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- не был
- Архивный код
- ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 159
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 20
01 | Володимеров Прокопий Иванов: 51 год | глава |
02 | Володимеров Фёдор Прокопиев : 24 года | сын [1] |
03 | Володимерова Марина Прокопиева: 29 лет | дочь [1] |
04 | Володимеров Федот Прокопиев: 38 лет | сын [1] |
05 | Володимерова Наталия Спиридонова: 34 года | жена [4] |
06 | Володимеров Кирил Федотов: 7 лет | сын [4] |
07 | Володимерова Мелания Федотова: 1 год | дочь [4] |
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- Источник
- Индексация данных проведена Софья Ракитина
- Дата рождения
- Вычислено 1768 ст.
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