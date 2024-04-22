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Максимов Никита Епифанов

Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
ФИО
Максимов Никита Епифанов
Пол
муж
Возраст (лет)
55
Год рождения вычисленный
1737
Номер семьи
19
Номер в семье
3
Дата переписи
1792
Губерния
Архангельская
Уезд
Мезенский
Волость
Олемская
Место
с. Олема
Место события
с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не был
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 159
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 19
01 | Алексеев Пимин Григорьев: 58 лет | глава |
02 | Алексеева Елисавет Ефимова: 59 лет | жена [1] |
03 | Максимов Никита Епифанов: 55 лет | |
04 | Максимова Анна Иосифова : 42 года | жена [3] |
05 | Максимова Наталия Никитина: 15 лет | дочь [3] |
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Источник
Индексация данных проведена Софья Ракитина
Дата рождения
Вычислено 1737 ст.

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