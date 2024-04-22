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Анхимова Параскева Никифорова

Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
ФИО
Анхимова Параскева Никифорова
Пол
жен
Возраст (лет)
56
Год рождения вычисленный
1736
Родственная связь
мать [1]
Номер семьи
18
Номер в семье
5
Сословие
вдова
Дата переписи
1792
Губерния
Архангельская
Уезд
Мезенский
Волость
Олемская
Место
с. Олема
Место события
с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не была
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 159
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 18
01 | Анхимов Фирс Спиридонов: 30 лет | глава |
02 | Анхимова Степанида Филимонова: 31 год | жена [1] |
03 | Анхимов Терентий Фирсов: 2 года | сын [1] |
04 | Анхимова Неонила Фирсова: 2 года | дочь [1] |
05 | Анхимова Параскева Никифорова: 56 лет | вдова - мать [1] |
06 | Анхимова Ириния Спиридонова: 22 года | дочь [5] |
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Источник
Индексация данных проведена Софья Ракитина
Дата рождения
Вычислено 1736 ст.

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