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Устина Патракеева

Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
ФИО
Устина Патракеева
Пол
жен
Возраст (лет)
63
Год рождения вычисленный
1729
Номер семьи
17
Номер в семье
6
Сословие
вдова
Дата переписи
1792
Губерния
Архангельская
Уезд
Мезенский
Волость
Олемская
Место
с. Олема
Место события
с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за нерачением
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 158об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 17
01 | Малышев Онуфрий Петров: 58 лет | глава |
02 | Малышева Марья Самойлова: 57 лет | жена [1] |
03 | Малышева Евдокия Онуфриева: 12 лет | дочь [1] |
04 | Малышев Ияков Онуфриев: 22 года | сын [1] |
05 | Малышева Васса Миронова: 23 года | жена [4] |
06 | Устина Патракеева: 63 года | вдова - |
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Источник
Индексация данных проведена Софья Ракитина
Дата рождения
Вычислено 1729 ст.

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