Катерина Панфилова
Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
- ФИО
- Катерина Панфилова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 57
- Год рождения вычисленный
- 1735
- Номер семьи
- 16
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- вдова
- Дата переписи
- 1792
- Губерния
- Архангельская
- Уезд
- Мезенский
- Волость
- Олемская
- Место
- с. Олема
- Место события
- с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- не была
- Архивный код
- ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 158об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 16
01 | Фефилов Спиридон Миронов: 24 года | глава |
02 | Фефилова Матрона Митрофанова: 26 лет | жена [1] |
03 | Фефилов Лаврентий Спиридонов: 3 года | сын [1] |
04 | Фефилов Трофим Спиридонов: , 4 месяца | сын [1] |
05 | Фефилова Дарья Панфилова: 60 лет | вдова - мать [1] |
06 | Катерина Панфилова: 57 лет | вдова - |
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Софья Ракитина
- Дата рождения
- Вычислено 1735 ст.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.