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Фефилов Трофим Спиридонов

Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
ФИО
Фефилов Трофим Спиридонов
Пол
муж
Возраст (месяцев)
4
Год рождения вычисленный
1792
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
16
Номер в семье
4
Дата переписи
1792
Губерния
Архангельская
Уезд
Мезенский
Волость
Олемская
Место
с. Олема
Место события
с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 158об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 16
01 | Фефилов Спиридон Миронов: 24 года | глава |
02 | Фефилова Матрона Митрофанова: 26 лет | жена [1] |
03 | Фефилов Лаврентий Спиридонов: 3 года | сын [1] |
04 | Фефилов Трофим Спиридонов: , 4 месяца | сын [1] |
05 | Фефилова Дарья Панфилова: 60 лет | вдова - мать [1] |
06 | Катерина Панфилова: 57 лет | вдова - |
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Источник
Индексация данных проведена Софья Ракитина
Дата рождения
Вычислено 1792 ст.

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