Логинова Ефимия Корнилова
Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
- ФИО
- Логинова Ефимия Корнилова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 51
- Год рождения вычисленный
- 1741
- Родственная связь
- жена [1]
- Номер семьи
- 12
- Номер в семье
- 2
- Дата переписи
- 1792
- Губерния
- Архангельская
- Уезд
- Мезенский
- Волость
- Олемская
- Место
- с. Олема
- Место события
- с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- не была
- Архивный код
- ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 158об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 12
01 | Логинов Галактион Евдокимов: 61 год | глава |
02 | Логинова Ефимия Корнилова: 51 год | жена [1] |
03 | Логинов Лаврентий Евдокимов: 26 лет | сын [1] |
04 | Логинова Елена Евдокимова: 21 год | дочь [1] |
05 | Логинов Фома Евдокимов: 33 года | сын [1] |
06 | Логинова Параскева Наумова: 29 лет | жена [5] |
07 | Логинов Иосиф Фомин: 3 года | сын [5] |
08 | Логинова Зиновия Родионова: 22 года | жена [3] |
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- Источник
- Индексация данных проведена Софья Ракитина
- Дата рождения
- Вычислено 1741 ст.
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