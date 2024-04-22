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Логинов Галактион Евдокимов

Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
ФИО
Логинов Галактион Евдокимов
Пол
муж
Возраст (лет)
61
Год рождения вычисленный
1731
Родственная связь
глава
Номер семьи
12
Номер в семье
1
Дата переписи
1792
Губерния
Архангельская
Уезд
Мезенский
Волость
Олемская
Место
с. Олема
Место события
с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не был
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 158об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 12
01 | Логинов Галактион Евдокимов: 61 год | глава |
02 | Логинова Ефимия Корнилова: 51 год | жена [1] |
03 | Логинов Лаврентий Евдокимов: 26 лет | сын [1] |
04 | Логинова Елена Евдокимова: 21 год | дочь [1] |
05 | Логинов Фома Евдокимов: 33 года | сын [1] |
06 | Логинова Параскева Наумова: 29 лет | жена [5] |
07 | Логинов Иосиф Фомин: 3 года | сын [5] |
08 | Логинова Зиновия Родионова: 22 года | жена [3] |
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Источник
Индексация данных проведена Софья Ракитина
Дата рождения
Вычислено 1731 ст.

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