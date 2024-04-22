Устина
Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
- ФИО
- Устина
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1786
- Родственная связь
- дочь [4]
- Номер семьи
- 11
- Номер в семье
- 5
- Дата переписи
- 1792
- Губерния
- Архангельская
- Уезд
- Мезенский
- Волость
- Олемская
- Место
- с. Олема
- Место события
- с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
- Архивный код
- ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 158
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 11
01 | Шулгин Артемий Иванов: 36 лет | глава |
02 | Шулгина Катерина Андреева: 33 года | жена [1] |
03 | Шулгин Фёдор Артемьев: 6 лет | сын [1] |
04 | Акилина Тимофеева: 32 года | девка |
05 | Устина: 6 лет | дочь [4] |
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- Источник
- Индексация данных проведена Софья Ракитина
- Дата рождения
- Вычислено 1786 ст.
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