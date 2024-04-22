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Шулгин Фёдор Артемьев

Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
ФИО
Шулгин Фёдор Артемьев
Пол
муж
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1786
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
11
Номер в семье
3
Дата переписи
1792
Губерния
Архангельская
Уезд
Мезенский
Волость
Олемская
Место
с. Олема
Место события
с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 158
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 11
01 | Шулгин Артемий Иванов: 36 лет | глава |
02 | Шулгина Катерина Андреева: 33 года | жена [1] |
03 | Шулгин Фёдор Артемьев: 6 лет | сын [1] |
04 | Акилина Тимофеева: 32 года | девка |
05 | Устина: 6 лет | дочь [4] |
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Источник
Индексация данных проведена Софья Ракитина
Дата рождения
Вычислено 1786 ст.

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