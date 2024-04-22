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Фефилов Иван Семёнов

Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
ФИО
Фефилов Иван Семёнов
Пол
муж
Возраст (лет)
57
Год рождения вычисленный
1735
Родственная связь
глава
Номер семьи
10
Номер в семье
1
Дата переписи
1792
Губерния
Архангельская
Уезд
Мезенский
Волость
Олемская
Место
с. Олема
Место события
с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 158
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 10
01 | Фефилов Иван Семёнов: 57 лет | глава |
02 | Фефилова Ксения Маркова: 29 лет | жена [1] |
03 | Григорий Антонов: 4 года | внук [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Софья Ракитина
Дата рождения
Вычислено 1735 ст.

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