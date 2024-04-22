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Бажунова Ульяния Калистратова

Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
ФИО
Бажунова Ульяния Калистратова
Пол
жен
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1784
Родственная связь
дочь [2]
Номер семьи
9
Номер в семье
7
Дата переписи
1792
Губерния
Архангельская
Уезд
Мезенский
Волость
Олемская
Место
с. Олема
Место события
с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не была
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 158
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 9
01 | Бажунов Аристарх Фокин: 64 года | глава |
02 | Бажунов Калистрат Аристархов: 38 лет | сын [1] |
03 | Бажунова Настасия Иванова: 31 год | жена [2] |
04 | Бажунов Христофор Калистратов: 9 лет | сын [2] |
05 | Бажунов Иван Калистратов: 4 года | сын [2] |
06 | Бажунова Ирина Калистратова: 15 лет | дочь [2] |
07 | Бажунова Ульяния Калистратова: 8 лет | дочь [2] |
08 | Бажунова Марфа Калистратова: , 4 месяца | дочь [2] |
09 | Бажунова Акилина Фокина: 68 лет | вдова |
10 | Анцыферов Стахий Семёнов: 25 лет | |
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Источник
Индексация данных проведена Софья Ракитина
Дата рождения
Вычислено 1784 ст.

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