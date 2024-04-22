Бажунов Аристарх Фокин
Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
- ФИО
- Бажунов Аристарх Фокин
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 64
- Год рождения вычисленный
- 1728
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 9
- Номер в семье
- 1
- Дата переписи
- 1792
- Губерния
- Архангельская
- Уезд
- Мезенский
- Волость
- Олемская
- Место
- с. Олема
- Место события
- с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- за нерачением
- Архивный код
- ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 158
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 9
01 | Бажунов Аристарх Фокин: 64 года | глава |
02 | Бажунов Калистрат Аристархов: 38 лет | сын [1] |
03 | Бажунова Настасия Иванова: 31 год | жена [2] |
04 | Бажунов Христофор Калистратов: 9 лет | сын [2] |
05 | Бажунов Иван Калистратов: 4 года | сын [2] |
06 | Бажунова Ирина Калистратова: 15 лет | дочь [2] |
07 | Бажунова Ульяния Калистратова: 8 лет | дочь [2] |
08 | Бажунова Марфа Калистратова: , 4 месяца | дочь [2] |
09 | Бажунова Акилина Фокина: 68 лет | вдова |
10 | Анцыферов Стахий Семёнов: 25 лет | |
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- Источник
- Индексация данных проведена Софья Ракитина
- Дата рождения
- Вычислено 1728 ст.
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