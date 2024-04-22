Елизаров Семён Степанов
Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
- ФИО
- Елизаров Семён Степанов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 33
- Год рождения вычисленный
- 1759
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 8
- Номер в семье
- 3
- Дата переписи
- 1792
- Губерния
- Архангельская
- Уезд
- Мезенский
- Волость
- Олемская
- Место
- с. Олема
- Место события
- с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- за нерачением
- Архивный код
- ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 158
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 8
01 | Елизаров Степан Гаврилов: 56 лет | глава |
02 | Елизаров Евдокия Политова: 54 года | жена [1] |
03 | Елизаров Семён Степанов: 33 года | сын [1] |
04 | Елизаров Иев Степанов: 30 лет | сын [1] |
05 | Елизарова Фёкла Семёнова: 19 лет | жена [4] |
06 | Елизарова Анна Терентьева: 27 лет | жена [3] |
07 | Елизаров Глеб Семёнов: 8 лет | сын [3] |
08 | Елизаров Виктор Семёнов: 6 лет | сын [3] |
09 | Елизарова Параскева Семёнова: 3 года | дочь [3] |
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- Источник
- Индексация данных проведена Софья Ракитина
- Дата рождения
- Вычислено 1759 ст.
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