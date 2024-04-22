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Елизаров Семён Степанов

Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
ФИО
Елизаров Семён Степанов
Пол
муж
Возраст (лет)
33
Год рождения вычисленный
1759
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
8
Номер в семье
3
Дата переписи
1792
Губерния
Архангельская
Уезд
Мезенский
Волость
Олемская
Место
с. Олема
Место события
с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за нерачением
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 158
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 8
01 | Елизаров Степан Гаврилов: 56 лет | глава |
02 | Елизаров Евдокия Политова: 54 года | жена [1] |
03 | Елизаров Семён Степанов: 33 года | сын [1] |
04 | Елизаров Иев Степанов: 30 лет | сын [1] |
05 | Елизарова Фёкла Семёнова: 19 лет | жена [4] |
06 | Елизарова Анна Терентьева: 27 лет | жена [3] |
07 | Елизаров Глеб Семёнов: 8 лет | сын [3] |
08 | Елизаров Виктор Семёнов: 6 лет | сын [3] |
09 | Елизарова Параскева Семёнова: 3 года | дочь [3] |
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Источник
Индексация данных проведена Софья Ракитина
Дата рождения
Вычислено 1759 ст.

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